Emergenza sepolture, a Palermo oltre 850 bare nei depositi

Emergenza sepolture non solo a Roma. Da diversi mesi anche a Palermo la situazione è critica. Nei depositi del cimitero dei Rotoli, ormai al collasso, ci sono oltre 850 bare, alcune delle quali in attesa di tumulazione dall’inizio dell’anno scorso, con il Comune costretto a realizzare già a fine gennaio delle tensostrutture dove sistemare i feretri. La cremazione non è possibile in quanto l'unico forno presente, costruito una quarantina d'anni fa, è guasto dal 15 aprile dell’anno scorso, ed è fermo anche il progetto per la realizzazione di un secondo impianto, accanto a quello preesistente, per via della mancanza di un collegamento con la rete fognaria. Al momento, l’unica soluzione possibile è il trasferimento delle bare in Calabria: per quelle in deposito, è il Comune a pagare il trasporto e la cremazione della salme, almeno per 184, come previsto da una nuova ordinanza.