Covid, aumentano i contagi a Canicattì: il sindaco chiude le scuole

A seguito dell'aumento dei contagi, registrato soprattutto tra gli studenti della scuola dell'obbligo, a Canicattì il sindaco Ettore Di Ventura ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado da lunedì 29 a mercoledì 31 marzo, così da permettere un intervento di sanificazione degli istituti scolastici cittadini. I nuovi casi sarebbero dovuti non solo all'inosservanza delle precauzioni imposte per evitare il contagio da Covid, ma anche per la presenza di soggetti positivi ma asintomatici all'interno delle classi.

Il contagio in Sicilia

Intanto, quest’oggi in Sicilia sono stati registrati 953 nuovi casi su 25.247 tamponi processati, con una incidenza di positivi al 3,7%. Nelle ultime 24 ore i decessi sull’isola sono stati 25, portando il totale delle vittime da inizio pandemia a 4.583. In terapia intensiva sono ricoverati 129 pazienti, due in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 973 (+33). I nuovi guariti sono 340. A Palermo sono stati rilevati 395 contagi, 121 a Messina, 119 a Catania, 100 ad Agrigento.