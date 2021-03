Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Con una ordinanza pubblicata ieri, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha disposto una serie di restrizioni valide da sabato 3 a lunedì 5 aprile, dal Sabato santo a Pasqua e pasquetta, che si aggiungono a quelle già previste dalla normativa nazionale che stabilisce per quei giorni la zona rossa in tutta Italia. In particolare, il provvedimento prevede il divieto di accesso pedonale a tre aree della città tradizionalmente meta di gita nei giorni della Pasqua.

Intanto, ieri si sono registrati in Sicilia 892 nuovi casi di Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:32 - A Palermo parco e spiagge "rosso scuro" a Pasqua

Con una ordinanza pubblicata ieri, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha disposto una serie di restrizioni valide da sabato 3 a lunedì 5 aprile, dal Sabato santo a Pasqua e pasquetta, che si aggiungono a quelle già previste dalla normativa nazionale che stabilisce per quei giorni la zona rossa in tutta Italia. In particolare, il provvedimento prevede il divieto di accesso pedonale a tre aree della città tradizionalmente meta di gita nei giorni della Pasqua. All'interno del Parco della Favorita fermo rimanendo il transito veicolare in attraversamento, in tutte le spiagge del litorale da Sferracavallo a Acqua dei Corsari e nel prato del Foro Italico dalla Cala a Villa Giulia sarà dunque vietato accedere a piedi. Il provvedimento, si legge nel testo "si rende necessario e urgente per evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociali e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione. A preoccupare è anche il fatto che "nel territorio regionale e anche in quello cittadino, si sono manifestate alcune varianti del Covid che preoccupano, non poco, sia la comunità scientifica che la struttura sanitaria in generale che potrebbe essere chiamata a resistere a una ipotetica nuova ondata del virus potenzialmente più pericoloso anche in termini di capacità e di diffusione". L'ordinanza prevede la possibilità di reiterazione o modifica "in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenziali provvedimenti emergenziali".

8:18 - In Sicilia istituite altre quattro zone rosse

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l'ordinanza che istituisce quattro nuove zone rosse in Sicilia. Si tratta di Centirupe, in provincia di Enna, Comitini, Racalmuto e Siculiana, in provincia di Agrigento. L'ordinanza entrerà in vigore oggi e sarà valida fino al 6 aprile compreso. Con la stessa ordinanza viene prorogata sino al 6 aprile la zona rossa a Caltavuturo e a San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci e deciso in base alla relazione delle rispettive Asp.