Pescatori liberati in Libia, marinai in arrivo domani tra le 8 e le 10

Il comandante Marrone: "Voglio lavorare non fare la guerra"

"Voglio tornare a lavorare, non a fare la guerra". L'ha detto stamane il comandante del peschereccio Medinea, Pietro Marrone, in un collegamento via radio trasmesso da Rainews 24. Il peschereccio e l'altra imbarcazione si trovano attualmente a circa 250 miglia da Mazara del Vallo. "I nostri carcierieri - ha aggiunto Marrone - non volevano che li guardassimo negli occhi, altrimenti ci avrebbero infilato la testa nel bidet". Il comandante ha anche detto che i marinai spesso cucinavano per i carcerieri e dovevano loro servire il cibo, sempre con il divieto di guardarli in faccia. Infine, Marrone ha detto di aver condiviso due celle, insieme ai suoi compagni, con altri detenuti stranieri.

Il sequestro e l’accusa delle autorità libiche

Era il primo settembre quando i due pescherecci vennero sequestrati dalle motovedette libiche. L'accusa avanzata dalle autorità del Paese nordafricano era l'aver violato le acque territoriali, pescando all'interno di quella che ritenevano essere un'area di loro pertinenza, in base a una convenzione che prevede l’estensione della Zee (zona economica esclusiva) da 12 a 74 miglia. Oltre al Medinea e all’Antartide, c’erano altri due pescherecci battenti bandiera italiana in quella zona, che riuscirono a fuggire e a lanciare l’allarme. Il sequestro divenne però in poche ore un caso diplomatico. Le milizie di Haftar, nei giorni successivi, contestarono, in modo infondato, anche il traffico di droga. Nel corso delle trattative, sarebbe stata avanzata la richiesta di uno “scambio di prigionieri”, chiedendo l'estradizione di quattro cittadini libici, ritenuti nel loro Paese giovani promesse del calcio, ma condannati a 30 anni di carcere in Italia in quanto ritenuti gli scafisti di una traversata in cui morirono 49 migranti.

Il caso dei calciatori-scafisti

La condanna nei loro confronti è stata emessa dalla Corte d'Assise di Catania e confermata poi dalla in Appello, con l'accusa di aver fatto parte del gruppo di scafisti responsabili della cosiddetta 'Strage di Ferragosto' del 2015. Quella notte avrebbero dato "calci, bastonate e cinghiate" ai migranti a bordo per bloccarli nella stiva dell'imbarcazione. I quattro raccontarono ai giudici di aver pagato per quel viaggio, ricostruendo la loro versione: uno di loro disse di "giocare a calcio nella serie A" e di aver "deciso di andare in Germania per avere un futuro, impossibile in Libia a causa della guerra". Durante il dibattimento i legali dei quattro imputati sollevarono anche alcune anomalie nel loro riconoscimento, avvenuto attraverso delle interviste ai 313 sopravvissuti di quel viaggio.