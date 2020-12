Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono in volo verso Bengasi, in Libia, per la liberazione degli equipaggi dei due pescherecci italiani di Mazara del Vallo trattenuti da inizio settembre nella roccaforte del generale Khalifa el-Haftar . Si tratta di 18 persone, tra cui 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi ( COSA È SUCCESSO ).

Gli equipaggi erano a bordo di due pescherecci di Mazara del Vallo, "Antartide" e "Medinea", lo scorso 1° settembre, quando sono stati sequestrati dalle motovedette libiche. Il sequestro è avvenuto all'indomani di un viaggio istituzionale del Ministro degli Esteri Di Maio, atterrato in Libia per suggellare l'accordo tra il premier libico, Fayez al Serraj, riconosciuto dall'Onu, e il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, per tagliare fuori il generale della Cirenaica Haftar.

Le accuse delle forze di Haftar

L'accusa delle autorità libiche nei confronti dei pescatori - mai formalizzata - è di avere violato le acque territoriali, pescando all'interno di quella che ritengono essere un'area di loro pertinenza, in base a una convenzione che prevede l'estensione della Zee (zona economica esclusiva) da 12 a 74 miglia. Dalla sera del sequestro i pescatori hanno perso ogni contatto con i loro parenti, salvo due brevi telefonate. In una di queste, il comandante del Medinea, Pietro Marrone, ha informato l'armatore e i suoi familiari che tra le accuse contestate dalle autorità di Haftar c'è anche il traffico di droga. Nelle stesse ore sono spuntate delle foto con cui, secondo gli stessi pescatori, Haftar cerca di "incastrarli" e aumentare la posta del negoziato con Roma: dieci involucri di colore giallo, disposti su due file a terra davanti al peschereccio Medinea. Nel corso delle trattative per la loro liberazione le autorità di Haftar hanno chiesto il rilascio di quattro persone, conosciute in Libia come calciatori, condannati in Italia come scafisti di una traversata in cui morirono 49 migranti.