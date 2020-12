Pescatori liberati, gioia a Mazara del Vallo. Vescovo: finito l'incubo

Sono riuniti nella sala dell'aula consiliare del Comune di Mazara del Vallo familiari, amici, colleghi e conoscenti dei 18 marittimi a bordo dei due pescherecci sequestrati in acque libiche la sera del 1 settembre. Con loro anche il sindaco Salvatore Quinci, che comunica le notizie in arrivo da Bengasi. Alla conferma ufficiale della liberazione è esplosa la gioia nell'aula: applausi, grida, pianti e tanti abbracci, tra commozione e senso di liberazione.

"Sono felicissima - ha detto la figlia di uno dei pescatori - non ho parole per esprimere la gioia che provo e la felicità nel pensare che presto potrò riabbracciarlo". "Stamattina questa notizia mi ha fatto rinascere dopo tre mesi bui e di disperazione. Non vedo l'ora di riabbracciare mio figlio", le parole di Rosetta Incargiola, mamma di Pietro Marrone, uno dei pescatori.

Il vescovo di Trapani: "E' la fine di un incubo"

"Siamo felicissimi di questa notizia, tanto più bella quanto inaspettata. Tre mesi vissuti insieme ai familiari ci avevano resi scettici ma ora l'incubo è finito. Aspettiamo di trascorrere queste ore di attesa per riabbracciarli. Questo è il più bel regalo di Natale per le famiglie. La gioia è tutta loro ma è anche nostra", ha sottolineato il vescovo di Trapani, monsignor Domenico Mogavero. "Un ringraziamento va all'Unità di crisi, al Governo tutto per l'impegno lungo e faticoso per superare mille difficoltà e giungere alla bella notizia di questa mattina. Un abbraccio grande ai familiari e ai 18 marittimi", ha detto ancora il vescovo.

Felicitazioni anche da parte del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. "Sarà, nonostante tutto, un bel Natale per la comunità Mazarese ed anche per la nostra città, che dal mare trae sostentamento per molte famiglie. L'opera del Governo e le sollecitazioni ad esso arrivate da più parti hanno avuto buon esito. Adesso potremo rialzare la bandiera della nostra città. Oggi è un gran giorno", ha concluso il primo cittadino.