"In questi 108 giorni abbiamo cambiato quattro carceri in condizioni sempre più difficili", ha raccontato Pietro Marrone, capitano della Medinea, nel primo contatto via radio dopo la partenza col suo armatore Marco Marrone. Ha aggiunto: “Ci hanno tenuti divisi italiani e tunisini, separati. In celle buie, senza un processo e sempre con gli stessi abiti. Abbiamo subito delle umiliazioni, pressioni psicologiche, ma mai violenze”. La situazione si è sbloccata il 17 dicembre, con la missione di Conte e Di Maio in Libia