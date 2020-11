Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Tre persone sono morte per il Covid nelle ultime 24 ore: due al Policlinico e una al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto

Intanto, ieri in Sicilia ci sono stati 1.322 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:35 - Tre morti in provincia di Messina

Tre persone sono morte per il Covid nelle ultime 24 ore: due al Policlinico e una al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto. Al Policlinico è morta una paziente di 71 anni, originaria di Randazzo, che si trovava in Rianimazione da poco meno di una settimana e un paziente di Cesarò, di 80 anni, ricoverato in malattie infettive. Infine al Cutroni Zodda è morta una paziente di 82 anni. Al Policlinico ricoverate 41 persone (nove dei quali in rianimazione), a Barcellona ricoverate 21 persone e otto al Papardo.