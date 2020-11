Covid Caltanissetta, paziente scappa da reparto ospedale: fermato

Un 60enne, in via di guarigione, si era stancato di stare nella struttura e ha deciso di fare la valigia per poi andarsene. È stato necessario l’intervento della polizia per bloccarlo

Si era stancato di stare in ospedale e ha deciso di fare la valigia e andare via. È stato necessario l'intervento della polizia per fermare un paziente 60enne del reparto Covid-19 del Sant'Elia di Caltanissetta, in via di guarigione ma tutt'ora positivo (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN SICILIA).

La vicenda

Il 60enne nisseno, oggi pomeriggio, ha eluso la sorveglianza degli operatori sanitari e, dopo aver fatto la valigia, ancora in vestaglia, è uscito fuori dal reparto. I medici hanno subito contattato la polizia, arrivata poco dopo sul posto. Gli agenti, pur mantenendo la distanza per evitare il rischio di un ipotetico contagio, sono riusciti a far desistere il paziente che alla fine è rientrato in reparto. L'uomo ha riferito di non poterne più di stare sempre da solo nella sua stanza e che voleva tornare immediatamente a casa. A quanto pare però, dopo le dimissioni dal reparto di Malattie Infettive, dovrà continuare la sua degenza all'interno della Rsa di viale Luigi Monaco, visto che a casa sono presenti altre persone che potrebbero essere contagiate.