Migranti, 7 sbarchi in poche ore: circa 400 persone a Lampedusa

Un paio di barchini sono riusciti ad arrivare direttamente sulla costa. Altri cinque, compreso l'ultimo che ha a bordo circa 70 migranti, sono stati invece intercettati nelle acque antistanti Lampedusa. Sono poco meno di 400 i migranti (LA SITUAZIONE A PORTO EMPEDOCLE) che, nel giro di poche ore, sono giunti sull'isola. Tutti, dopo un primo controllo della temperatura, effettuato sul molo, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola da dove è in corso un trasferimento di circa 100 persone. Questo gruppo - che potrebbe però aumentare se, nel frattempo, giungeranno gli esiti di altri tamponi anti-Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN SICILIA) - verrà imbarcato sulla nave quarantena Suprema che è ancorata a Cala Pisana. Le operazioni di imbarco sono in corso.