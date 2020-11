Migranti, nave quarantena a Porto Empedocle: sbarco per 70

"La Prefettura di Agrigento - ha confermato il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina - mi ha assicurato che avverrà tutto in sicurezza, saranno caricati su dei pullman e trasferiti in alcuni centri di accoglienza"

La nave quarantena Gnv Allegra, salpata da Palermo, è arrivata a Porto Empedocle dove è ferma in rada. Domani verranno sbarcati circa 70 migranti che hanno ricevuto l'esito negativo del tampone anti Covid.

Le parole del sindaco

"La Prefettura di Agrigento - ha confermato il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina - mi ha assicurato che avverrà tutto in sicurezza, saranno caricati su dei pullman e trasferiti in alcuni centri di accoglienza. Sarò in porto a controllare la situazione, nei mesi scorsi ho protestato duramente per la gestione del fenomeno e per i rischi connessi. Alla luce di quanto accaduto a Nizza nei giorni scorsi, il mio punto di vista non era così infondato".