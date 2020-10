I due sono in carcere. Non è ancora stato scoperto il movente dell'omicidio di fronte la panetteria di via Delle Grazie

Per l'omicidio di Sebastiano Greco, il 10 ottobre scorso a Lentini nel Siracusano, i carabinieri hanno notificato ai due indagati fermati S.A.B. e A.M. l'ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip di Siracusa. I due sono in carcere. Non è ancora stato scoperto il movente dell'omicidio di fronte la panetteria di via Delle Grazie.