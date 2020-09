Bisacquino, nuovo incendio nell'ex impianto pubblico di compostaggio

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per circoscrivere le fiamme

Un incendio è divampato nella serata di ieri nell'ex impianto pubblico di compostaggio di Bisacquino. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per circoscrivere le fiamme. L'assessore regionale ai rifiuti Alberto Pierobon sottolinea che non è il primo rogo.

La dichiarazioni

"Con la Srr e i sindaci del territorio stiamo lavorando per ottenere la restituzione del bene che è sotto curatela fallimentare. Riattivandolo avremmo un altro impianto pubblico su cui contare per trattare l'umido e garantire un servizio più efficiente e meno costoso ai cittadini. Stiamo attendendo di capire le cause del rogo, sul posto ci sono i vigili del fuoco, i carabinieri, la protezione civile".