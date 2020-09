Giallo Caronia, i periti: “Necessari ancora altri accertamenti”

Ieri presso il dipartimento di Geologia forense dell'università di Messina sono stati eseguiti nuovi esami sui resti del piccolo Gioele. “C'è ancora da lavorare e al termine delle operazioni avremo un quadro completo”, affermano i medici legali nominati dalla Procura

È stato eseguito ieri, presso il dipartimento di Geologia forense dell'università di Messina, un nuovo accertamento sui resti che tutti attribuiscono al piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni scomparso nelle campagne di Caronia insieme alla madre, Viviana Parisi, il cui corpo senza vita è stato ritrovato l'8 agosto (LE TAPPE - LE INDAGINI - IL RITROVAMENTO). "Abbiamo fatto un prelievo sui reperti geologici, in particolare terriccio”, ha spiegato il medico legale Elvira Ventura Spagnolo, perito della Procura di Patti. Tuttavia ciò non è sufficiente ancora a delineare quanto accaduto, in particolare se il corpo del bimbo sia stato spostato. “C'è ancora da lavorare - ha aggiunto il medico - e al termine delle operazioni avremo un quadro completo. È una attività che andava fatta. Cercheremo di rispettare le tempistiche che ci sono state assegnate. Ci saranno altri accertamenti”, ha concluso.

Medico legale: “Procediamo per step” leggi anche Giallo di Caronia, accertamenti su incidente e telefono di Viviana Dello stesso avviso è anche il medico legale Daniela Sapienza, al termine degli esami eseguiti sul cranio: "Appena la geologa forense finirà con i suoi riscontri entreranno in campo le competenze medico legali e faremo le nostre valutazioni". Su eventuali traumi al cranio ha riferito che "non li abbiamo ancora analizzati cosi come è ancora decisamente prematuro parlare della lesività della macrofauna. Stiamo procedendo per step - ha proseguito - diamo prima la precedenza a questo tipo di esame e poi faremo le valutazioni medico legali di cui abbiamo parlato”.