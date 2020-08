Caso Viviana Parisi: papà Gioele, trovato in 5 ore, dubbi su ricerche

"La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia", scrive Daniele Mondello in un post su Facebook

"Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche". Lo afferma in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook Daniele Mondello, padre di Gioele, bimbo di 4 anni scomparso il 3 agosto scorso mentre era insieme alla madre Viviana Parisi, poi trovata morta nelle campagne di Caronia (LE TAPPE). "La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia". "Nonostante il dramma che mi ha travolto - scrive - trovo doveroso ringraziare quanti mi hanno aiutato. Dedico un ringraziamento particolare al Signore che ha trovato mio figlio. Se non ci foste stati voi, chissà se e quando lo avremmo ritrovato". "Viviana e Gioele - conclude Daniele Mondello - vi ringraziano ed io vi mando un abbraccio enorme, siete stati grandi!".

Il ritrovamento

Ieri, dopo 16 giorni di ricerche, i resti di un bambino che potrebbe essere Gioele sono stati trovati a 700 metri dalla radura in cui l'8 agosto fu scoperto il cadavere di Viviana Parisi. Per essere certi che si tratti del piccolo di 4 anni sarà necessario effettuare l'esame del Dna, anche se qualcuno tra gli inquirenti si sbilancia sostenendo che è lui "al 99 per cento". Le spoglie, scovate tra una fittissima vegetazione da un carabiniere in pensione e mutilate dagli animali selvatici, sono irriconoscibili. Brandelli di una maglietta, simile a quella che Gioele indossava prima di sparire, fanno pensare che si tratti del piccolo. "I resti sono compatibili con quelli di un bambino di 4 anni", ha detto il procuratore di Patti Angelo Cavallo che per ore ha lavorato a fianco dei medici legali dopo la scoperta.

Tra gli indumenti trovati ieri c'erano anche un paio di scarpette blu, il colore che la mamma aveva scelto per lui. La notizia, riportata da alcuni quotidiani, è stata confermata da ambienti giudiziari. Oggi, insieme ad altri indumenti trovati tra i rovi della campagna di Caronia, saranno mostrate per il riconoscimento al padre del bambino. Sull'uomo sarà eseguito anche un prelievo per permettere l'esame comparativo tra il suo Dna e quello dei resti del bambino.

Le ricerche

"Ho solo cercato dove altri non avevano cercato", ha detto l'ex militare dell'Arma di Capo d'Orlando, uno dei 300 volontari che ieri, raccogliendo l'appello del padre di Gioele, si sono messi a battere la zona. "È arrivata questa persona che è un conoscitore dei luoghi - spiega Ambrogio Ponterio, vice dirigente del comando provinciale dei vigili fuoco, che ha coordinato dal primo giorno le operazioni di ricerca di Gioele.spiega Ponterio - con strumenti atti a farsi spazio tra la vegetazione: aveva un falcetto che gli consentiva di passare dove riescono a intrufolarsi gli animali selvatici". La zona, un'area impervia di circa 7 chilometri quadrati, è stata battuta per giorni da decine di esperti: vigili del fuoco, carabinieri, uomini della Forestale e soldati dell'esercito, per mezzo di droni, cani molecolari, geologi, sub che hanno dragato i laghetti vicini.