Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri cinque persone si sono presentate al pronto soccorso dell'ospedale Cervello, tre dei quali con una polmonite in corso. Tutti, anche una ragazza incinta, sono risultati positivi al Covid-19. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:28 - 50 nuovi positivi in Sicilia in 24 ore, nessun migrante

Sono 50 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono a 72 le persone ricoverate, ma restano 10 quelle in terapia intensiva. Nel complesso salgono a 1.019 gli attuali positivi nell'isola, 947 dei quali in regime di isolamento domiciliare. Ci sono, comunque, 11 guariti. Sono stati eseguiti 4.072 tamponi che portano il totale a quasi 337.800. Resta fermo a 286 il totale delle vittime dell'epidemia nell'isola. Per quanto riguarda le province, a Palermo si registrano 17 nuovi positivi. Altri 16 a Catania, 7 di questi sono provenienti da paesi esteri, 7 a Messina, di questi cinque sono tornati dalla Sardegna, 3 a Ragusa, di questi due di ritorno da Malta e 7 a Siracusa.