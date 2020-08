Coronavirus, quattro migranti positivi all'hotspot di Pozzallo

Sono state avviate le procedure di sicurezza, anche con l'avvio della quarantena per le persone che sono state in contatto con i nuovi contagiati

Quattro migranti sono risultati positivi al Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA IN SICILIA) nell'hotspot di Pozzallo, in provincia di Ragusa. Sono state avviate le procedure di sicurezza, anche con l'avvio della quarantena per le persone che sono state in contatto con loro.

La situazione a Lampedusa

A Lampedusa, invece, notte di sbarchi con l'arrivo di 16 barchini con a bordo oltre 260 tunisini. Alcuni sono stati soccorsi dalle motovedette, altri sono arrivati sulla spiaggia della Guitgia e a Cala Madonna. Un gruppetto di migranti, subito dopo l'approdo sulla terraferma, è stato bloccato lungo via Roma, il corso principale dell'isola. Sui barrchini c'erano da un minimo di sette persone a un massimo di 25. Fra gli sbarcati anche molti minorenni. Tutti i migranti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola, dove ci sono poco meno di 700 persone.