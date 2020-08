Coronavirus Palermo, 5 positivi al pronto soccorso: una è incinta

Adesso toccherà all'Asp di Palermo individuare le persone che sono state a contatto con loro per verificare se vi siano stati altri contagi

Cinque giovani palermitani si sono presentati ieri al pronto soccorso dell'ospedale Cervello, tre dei quali con una polmonite in corso. Tutti, anche una ragazza incinta, sono risultati positivi al Covid-19. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN SICILIA)

La prassi

Così è scattata, da prassi, la sanificazione dei locali. Quattro sono ricoverati nel reparto di malattie infettive, come riferisce l'azienda ospedaliera. Adesso toccherà all'Asp di Palermo individuare le persone che sono state a contatto con loro per verificare se vi siano stati altri contagi. Uno dei giovani era appena tornato da una vacanza in Campania. La donna incinta è stata seguita dalla clinica Triolo Zancla.