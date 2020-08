Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Entrambi hanno sintomi lievi e sono stati posti in isolamento domiciliare. Adesso i positivi in provincia sono 35

7:25 - A Caltanissetta due positivi di rientro da vacanze

Altri due positivi al Coronavirus in provincia di Caltanissetta. Si tratta di un paziente di Gela proveniente dal Messico e un paziente di Caltanissetta proveniente da Pantelleria. Entrambi hanno sintomi lievi e sono stati posti in isolamento domiciliare. Adesso i positivi in provincia sono 35.

07:18 - In Sicilia 33 nuovi casi in 24 ore

Sono 33 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Restano 10 le persone ricoverate in terapia intensiva. Nel complesso sono 69 i ricoverati perché altri 59 sono in regime di ospedalizzazione ordinaria in corsia. In totale salgono a 980 gli attuali positivi attivi nell'isola, 911 dei quali in regime di isolamento domiciliare. Sono stati eseguiti 3.353 tamponi che portano il totale a quasi 334mila. Resta fermo a 286 il totale delle vittime dell'epidemia nell'isola. Sul fronte provinciale 12 i casi a Catania, quattro a Messina, otto Palermo (tre sono migranti) tre a Ragusa e due a Siracusa e quattro Trapani.