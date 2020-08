Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 54 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Cinque sono migranti. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.

Intanto, ieri 11 migranti sono risultati positivi all'hotspot di Pozzallo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:06 - Tampone negativo per socia circolo Lauria

Tampone negativo per la socia del Club Canottieri Roggero di Lauria di Palermo che ieri era risultata positiva al test sierologico rapido. La comunicazione è giunta nelle prime ore del mattino. Nessuna sospensione, quindi, delle attività sociali e sportive. La socia aveva comunicato al circolo la sua positività al test rapido sierologico per gli anticorpi che segnalano un possibile avvenuto contatto con un positivo al Covid con negatività degli anticorpi che potrebbero segnalare malattia attiva. Era così scattato il protocollo previsto: comunicazione all'Asp e immediata sanificazione dei locali. Stamattina l'esito del tampone: negativo.

8:42 - In Sicilia 54 nuovi contagi e zero decessi



Sono 54 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Cinque sono migranti. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.058 positivi di cui 69 ricoverati in ospedale, nove in terapia intensiva e 980 in isolamento domiciliare, per un totale di 4228 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.884. Rimane fermo il dato dei decessi: 286. Sono stati fatti 3236 tamponi. Per quanto riguarda le province sei sono ad Agrigento, quattro a Caltanissetta, 12 a Catania, 10 a Messina di cui cinque tornati dalla Campania e uno straniero, cinque a Siracusa, otto a Palermo e nove a Ragusa.