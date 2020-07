Migranti, prefetto Messina annulla ordinanza su chiusura hotspot

"La gestione dell'hotspot di Bisconte è di competenza del Governo e non può essere soggetta ad ordinanza sindacale”, scrive la Prefettura in una nota stampa spiegando le motivazioni della decisione

Il Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, ha annullato l'ordinanza contigibile e urgente del sindaco di Messina Cateno De Luca, che disponeva la chiusura del centro di accoglienza migranti di Bisconte. "La gestione dell'hotspot è di competenza del Governo e non può essere soggetta ad ordinanza sindacale”, scrive la Prefettura in una nota stampa. "Per ciò che attiene le eventuali decisioni sul futuro del centro - prosegue - il Prefetto conferma in ogni caso le esistenti interlocuzioni con il ministro Lamorgese con la disponibilità a prendere in considerazione anche le motivazioni dell'amministrazione comunale”.