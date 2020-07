Palermo, nascondeva quattro chili di hashish in casa: arrestato 56enne

In camera da letto sono stati trovati anche 30 grammi di cocaina. Nell'abitazione c'era il materiale per il confezionamento, la pesatura e il taglio delle sostanze stupefacenti

Un uomo di 56 anni, R.P, è stato arrestato a Palermo per detenzione di droga ai fini di spaccio. I carabinieri lo hanno bloccato in via Nunzio Nasi nel mercato storico di Ballarò a Palermo.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione nella sua abitazione in un armadio della cucina sono trovati quasi quattro chili di hashish, divisi in panetti, mentre in camera da letto 30 grammi di cocaina e pochi grammi di marijuana. In casa è stato trovato anche il materiale per il confezionamento, la pesatura e il taglio delle sostanze stupefacenti. Dopo il sequestro la droga è stata portata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti del reparto operativo di Palermo per le analisi quantitative e qualitative.