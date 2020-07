Palermo, rissa tra famiglie ex fidanzati: due arresti e una denuncia

L'episodio è avvenuto nel centro storico della città, tra via Agonizzanti e via Calderai, dove ci sono diversi pub e locali. A scatenare la lite è stata la volontà di una giovane donna di lasciare il fidanzato

A Palermo la polizia è intervenuta per sedare una rissa tra due famiglie divampata in strada, arrestando due persone e denunciandone una terza. L'episodio è avvenuto nel centro storico della città, tra via Agonizzanti e via Calderai, dove ci sono diversi pub e locali. A scatenare la lite è stata la volontà di una giovane donna di lasciare il fidanzato.

La discussione

Quest'ultimo è andato in casa della ex per cercare di ricucire il rapporto appena interrotto. Gli animi si sono subito surriscaldati. Sono iniziati a volare piatti e bicchieri e i contendenti se le sono date di santa ragione. Sul posto sono dovute intervenire diverse volanti per mettere fine alla bagarre. Alla violenta lite hanno preso parte anche i genitori dei due ragazzi. Alla fine della rissa, avvenuto sotto gli occhi di diversi curiosi, gli agenti di polizia hanno arrestato il fidanzato e il padre del giovane e denunciato il padre della ragazza.