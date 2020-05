Siracusa, droga in carcere: arrestato avvocato

A Siracusa un avvocato di 67 anni e una donna di 30 sono stati raggiunti da provvedimenti cautelari, eseguiti dalla guardia di finanza e dalla polizia penitenziaria. Da quanto appreso, avrebbero consentito a un detenuto del reparto alta sicurezza del carcere Cavadonna di approvvigionarsi, a più riprese, di hashish. Il legale è ora agli arresti domiciliari; alla donna, compagna del detenuto, è stata applicata la misura dell'obbligo di soggiorno. Altre sei persone sono indagate per l'approvvigionamento della droga.

La ricostruzione dei fatti

Durante i colloqui in carcere, l'avvocato avrebbe consegnato al suo assistito diversi quantitativi di droga che veniva poi "condivisa" con altri detenuti dello stesso reparto. I congiunti del detenuto, la ex moglie e le figlie di primo letto, procuravano la sostanza stupefacente e lo consegnavano all'attuale compagna del recluso, che lo nascondeva in vasetti di crema per uso cosmetico e lo affidava al legale per il recapito in carcere. Dalle indagini, inoltre, è emerso che il detenuto aveva avuto in uso dei telefoni cellulari attraverso i quali chiedeva la droga ai propri familiari. Le intercettazione telefoniche e i riscontri investigativi hanno consentito di ricostruire, nel periodo tra la fine di novembre dello scorso anno e i primi giorni di febbraio, sei distinte consegne di sostanze stupefacenti eseguite dall'avvocato.