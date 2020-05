Droga nel Catanese, arrestato 46enne con un chilo di cocaina

Durante un controllo a Ramacca, i militari hanno fermato l’auto di un uomo: con sé aveva 640 grammi di sostanza solida, mentre in un casolare poco distante sono stati rinvenuti altri 390 grammi. La vendita avrebbe fruttato circa 150.000 euro

I carabinieri della squadra Lupi del nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 46enne S.M., di Palagonia (nel Catanese), per spaccio di sostanze stupefacenti. Il soggetto è stato poi condotto nel carcere di Caltagirone (nella medesima provincia).

L’arresto e il sequestro della droga

Durante un controllo nell'aera agricola del Calatino, in contrada di Guarni, nel Comune di Ramacca (in provincia di Catania), i militari dell'Arma hanno fermato l'auto guidata dall'uomo. Durante la perquisizione nella vettura, hanno trovato una busta di cellophane contenente 640 grammi di cocaina solida. In un casolare poco distante adibito a deposito di attrezzi agricoli, indicato dallo stesso uomo, gli investigatori hanno successivamente sequestrato altri 390 grammi della stessa sostanza stupefacente. Secondo stime dei carabinieri, dal quantitativo di droga si sarebbero potute ricavare oltre 5.000 dosi che, piazzate al dettaglio, avrebbero potuto fruttare circa 150.000 euro. L'arrestato è stato condotto nel carcere di Caltagirone.