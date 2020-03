Il sindaco di Delia, in provincia di Caltanissetta, ha 'strigliato' i propri concittadini con un video su Facebook, rimproverandogli di non rispettare le norme adottate per contrastare il Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - ANTIVIRUS, L'ITALIA CHE RESISTE).

Lo sfogo del sindaco

Nel video il primo cittadino, Gianfilippo Bancheri, dopo aver annunciato che il tampone di una donna di Delia è risultato negativo, ha riportato alcuni comportamenti dei suoi concittadini, invitando a rispettare le norme: “Moltissimi di voi scrivono andrà tutto bene, ma io vorrei capire come fa ad andare tutto bene se moltissime persone tutti i giorni escono di casa per fare la spesa, quando la spesa si dovrebbe fare una volta ogni dieci giorni? Come andrà tutto bene se ogni giorno tantissime persone escono per andare a comprarsi le sigarette, al posto che fare la scorta una volta sola?".

"Vogliamo fare le persone serie?"

Nel filmato il sindaco chiede ai cittadini di "fare le persone serie", dicendo di essere andato personalmente a fermare una festa di condominio in cui erano radunate molte persone. "Stiamo giocando con la pelle nostra e di tutta la cittadinanza", si è sfogato il sindaco che ha concluso il video dicendo che "è giusto che chi sbaglia paghi. È giusto che venga sanzionato e denunciato perché qualcuno evidentemente non riesce a collegare ancora il cervello.