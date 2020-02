Sicilia, domenica gratis ai musei: porte aperte a Parco Naxos Taormina

L’assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana ha confermato anche per domani, domenica 1 marzo, l’ingresso gratuito ai musei, alle gallerie e ai siti archeologici della Regione, nonostante la decisione del Mibact di sospendere l'iniziativa in tutta Italia a causa dell’emergenza coronavrus. Porte aperte, dunque, anche al Parco archeologico Naxos Taormina, con libero accesso al Museo e all’area archeologica di Naxos, al Teatro antico e all’Isola Bella a Taormina. (MOSTRE A PALERMO - #FATEVICONTAGIAREDALLACULTURA)

Due appuntamenti

L’ente organizza per domenica due proposte di intrattenimento. Per famiglie con bambini, l'appuntamento è al mattino con i laboratori didattici realizzati in collaborazione con Civita Sicilia e le sue archeologhe. Tema della giornata sarà "Un giallo al Museo”, con i partecipanti che dovranno andare a caccia di indizi fra i reperti nelle teche per risolvere uno strano caso. Per i grandi, invece, appuntamento nel pomeriggio, alle 16, al Museo di Naxos, dove si terrà un incontro sulla preistoria e le tracce dell'uomo preistorico nel territorio. Relatori l’archeologo Massimo Cultraro, che con "Segni e forme del sacro nella Sicilia prima dei Greci" illustrerà come il "bisogno di spiritualità" - e la ricerca di un essere superiore, di una divinità - fosse comune anche agli uomini e alle donne della preistoria, e l'astrofisico Andrea Orlando, che presenterà i risultati di un progetto durato cinque anni sul censimento dei siti rupestri della Valle dell’Alcàntara.