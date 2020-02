Mostre a Palermo: cosa fare nel weekend del 15-16 febbraio

“I fenicotteri tra stagni e saline di Sicilia” di Giuseppe Olivieri e “Quello che resta” di Alberto Gandolfo sono le novità di questo fine settimana a Palermo. Due mostre fotografiche, che trattano argomenti diametralmente opposti: la prima testimonia la presenza del “popolo rosa” nella Regione, la seconda dà voce ai parenti delle vittime dei più tragici eventi del recente passato italiano. Tante le esposizioni visitabili nel capoluogo siciliano, da “Body Worlds Vital” a “Caravaggio Experience. La fuga e l’indagine”. A Marsala grande interesse per “Multitudo”, la mostra personale di Linda Saporito. Per i più piccoli, ampia scelta tra teatro e laboratori creativi.

Mostre che inaugurano a Palermo questa settimana

“I fenicotteri tra stagni e saline di Sicilia” - Oratorio Quaroni

Sabato 15 febbraio, presso l’Oratorio Quaroni, prende il via "I fenicotteri tra stagni e saline di Sicilia”, mostra fotografica di Giuseppe Oliveri dedicata al “popolo rosa”, che dagli anni ’90 è tornato a essere numeroso fra Vendicari e le Saline di Trapani, in particolare nell'area protetta delle Saline di Priolo Gargallo. Gli scatti sono il risultato di pazienti appostamenti fra canne e cespugli, sempre seguendo il volo dei fenicotteri che colora di rosa i cieli del Mediterraneo.

“Quello che resta” - Palazzo Sambuca

Trentacinque fotografie legate ai fatti di cronaca più eclatanti del recente passato italiano, visti con gli occhi di chi è vicino alle vittime. È “Quello che resta”, la mostra del fotografo Alberto Gandolfo, allestita a Palazzo Sambuca dal 15 al 29 febbraio. Gli scatti, realizzati a partire dal 2017, vedono come protagonisti i familiari e le persone vicine alle vittime di attentati e tragici incidenti (dalla strage di Piazza Fontana all’incidente ferroviario di Viareggio), impegnate ancora oggi in lunghe battaglie per giungere alla verità.

Mostre ed eventi in corso a Palermo a febbraio 2020

“Calapanama e Amici” – Palazzo Jung

Il termine “Calapanama” rimanda al celebre cappello proveniente dal centro America, indossato per ripararsi dal sole dai pittori che ogni sabato mattina si ritrovano alla cala di Palermo per realizzare le loro tele all’aperto in estemporanea. Da qui nasce il titolo della mostra ideata da Mariella Ramondo, che ha voluto raccogliere nella sala Borsellino di Palazzo Jung le opere di oltre trenta artisti palermitani realizzati proprio durante questi appuntamenti. L’esposizione è aperta fino al 21 febbraio.

“Body Worlds Vital” - Real Albergo dei Poveri

Continua a Palermo “Body Worlds Vital”, il percorso espositivo dedicato all’anatomia del corpo umano, capace di attirare oltre 50 milioni di visitatori in tutto il mondo. Numeri da capogiro anche nel capoluogo siciliano per la mostra allestita fino al 29 marzo presso il Real Albergo dei Poveri, dove si presenta in una veste rinnovata rispetto alla sua versione originale, concentrandosi principalmente sulla salute, sul buon funzionamento del nostro organismo e sulla prevenzione dalle più comuni malattie.

“Caravaggio Experience. La fuga e l’indagine” - Palazzo Sant’Elia

“Carvaggio Experience. La fuga e l’indagine”, non è una semplice mostra, ma un viaggio avvolgente tra video installazioni, visite con costumi d’epoca e sonorità barocche. Un percorso della durata di 45 minuti pensato per coinvolgere il visitatore in un’esperienza emozionale alla scoperta di Caravaggio e delle sue opere. L’esposizione è aperta fino al 30 aprile 2020.

Mostre da non perdere nel resto della Sicilia

“La città aurea” – Ragusa

Continua presso la Sala della Borsa della Camera di Commercio di Ragusa, “La città aurea. Urbanistica e architettura a Ragusa negli anni Trenta”, una mostra pensata per far riflettere sul futuro urbanistico della città guardando ai progetti che in quegli anni l’hanno cambiata profondamente. Oltre ai progettisti e agli architetti che hanno modificato il volto di Ragusa, l’esposizione si focalizza anche sugli artisti che, parallelamente, hanno dato il loro contributo. La mostra è fruibile fino al 25 febbraio.

“Novecento – Artisti di Sicilia – Noto (Siracusa)

È visitabile fino al 30 ottobre la mostra “Novecento – Artisti di Sicilia. Da Pirandello a Guccione”, curata da Vittorio Sgarbi, presso il Convitto delle Arti di Noto. Da Guttuso a Guccione, da Caruso a Piccolo, sono oltre 200 le opere esposte, tutte unite da un unico fil rouge: il realismo.

“Multitudo” – Marsala (Trapani)

Fino al 22 febbraio, al Convento del Carmine di Marsala, è fruibile la mostra personale di Linda Saporito, intitolata “Multitudo”. Nelle sue opere, l’artista fonde le varie parti del volto umano (bocca, naso, orecchie, occhi) in disegni disorganici e senza profondità, che vogliono sottolineare il bisogno che lega ciascun elemento alla moltitudine.

Eventi per bambini a Palermo

“Il giardino di Matisse” – Tredarte

Presso la sede dell’associazione culturale Tredarte, in via Sampolo 100, sabato 15, alle 16, si terrà un laboratorio creativo per bambini in collaborazione con Emanuela Longini. Per l’occasione verrà letto il libro “Il giardino di Matisse”, che darà lo spunto ai piccoli partecipanti per realizzare poi i loro disegni con diverse tecniche pittoriche e acquerelli.

“Il carnevale degli animali” – Teatro Libero

Uno spettacolo dedicato ai bambini da 0 a 100 anni. Gli organizzatori lo presentano così “Il carnevale degli animali”, che andrà in scena domenica 16 febbraio alle 17 al Teatro Libero di Palermo. La rappresentazione vuole avvicinare il pubblico alla danza contemporanea, al teatro e alla musica classica attraverso un linguaggio semplice e fiabesco, che mette in luce i vizi e le virtù degli uomini paragonandoli agli animali che più li ricordano. Il tutto sempre correlato alle coreografie e al sottofondo musicale.