Catania, nasconde in casa una pistola e della droga: arrestato 38enne

Un uomo di 38 anni, F. I., agli arresti domiciliari per associazione mafiosa e associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, è stato arrestato a Catania dalla polizia di Stato perché sorpreso in possesso di una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 con la matricola cancellata e 11 proiettili. L'arma era nascosta in un incavo ricavato nel tetto della sua abitazione del quartiere di San Giovanni Galermo. Il 38enne è accusato di detenzione illegale di arma comune da sparo clandestina e munizioni e di ricettazione. Durante la perquisizione gli agenti hanno sequestrato circa 90 grammi di marijuana, l'uomo è stato denunciato per detenzione di droga