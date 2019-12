Pachino, costringe compagna a mangiare fango e la picchia: arrestato

Sequestro di persona aggravato, violenza sessuale aggravata, lesioni personali aggravate, minacce e percosse ai danni della compagna di 48 anni. Sono le accuse per le quali è finito in manette un uomo di 37 anni, arrestato dalla polizia a Pachino, in provincia di Siracusa.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto accertato, l'uomo avrebbe in più occasioni, per futili motivi legati anche alla gelosia, aggredito la donna picchiandola con estrema violenza e costringendola a sottomettersi a situazioni umilianti. L'uomo l'avrebbe picchiata in un fondo agricolo di sua proprietà perché colto da gelosia verso l'ex compagno della donna. L'avrebbe scaraventava a terra, presa a calci e colpita con un oggetto di ferro fino a causarle ecchimosi ai gomiti e alle gambe e una frattura lacero contusa al capo. Non solo: l'avrebbe anche umiliata costringendola a strisciare per terra e a mangiare fango.