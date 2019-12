Catania, sorpreso con 200 chili di mandarini rubati in auto: arrestato

Sorpreso con 200 chili di mandarini rubati in auto: per questo un uomo di 57 anni, A. V., è stato arrestato dai carabinieri a Catania la notte scorsa. E’ successo in via San Giuseppe La Rena, dove il 57enne è stato fermato dai militari. L’uomo aveva caricato sulla propria auto, una Smart For Two, circa 200 chili di mandarini appena rubati nella zona. I frutti sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre il 57enne è finito in manette e dovrà rispondere di furto aggravato.