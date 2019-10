Spacciavano alla Zen di Palermo: dieci arrestati tra cui tre minori

Due ordinanze cautelari sono state eseguite allo Zen di Palermo nei confronti di dieci persone, tra cui tre minorenni, accusati a vario titolo di spaccio e detenzione di stupefacenti. L'operazione, chiamata Take and go, è stata condotta dai carabinieri della stazione San Filippo Neri e ha permesso di ricostruire nei dettagli l'attività svolta dall'organizzazione, delineando ruoli e funzioni dei componenti che gestivano la piazza dello spaccio di hashish allo Zen 2.

Sequestrati 4,5 chili di hashish e 70 grammi di marijuana

Nell'operazione sono state arrestate sette persone in flagranza di reato, due minorenni sono finiti all'istituto Malaspina e uno in comunità. La vendita di droga avveniva in via Senocrate di Agrigento, tra le palazzine al numero 13 e 15. Gli inquirenti hanno accertato la presenza di 'vedette' che avvisavano dell'arrivo dei carabinieri e che lo spaccio avveniva spesso in presenza di bambini. Sequestrati circa 4,5 chili di hashish e 70 grammi di marijuana. Quarantuno persone sono state segnalate alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.