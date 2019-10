Terremoto in provincia di Siracusa, registrata scossa di magnitudo 3.1

Intorno alle 3:03 di questa notte è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in provincia di Siracusa con epicentro nel mare di fronte alla città siciliana. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 29 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito in città e in alcuni comuni della provincia: nessun danno è stato registrato. Diiversi residenti sono scesi in strada per il timore di ulteriori scosse.

Data ultima modifica 19 ottobre 2019 ore 09:36