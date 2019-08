Palermo, ruba 63 barattoli di pesto al pistacchio: arrestato

A Palermo un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno sorpreso in flagranza dopo avere rubato in un supermercato addirittura 63 barattoli di pesto al pistacchio. Si tratta di T. A. nato in Bulgaria e residente nel capoluogo siciliano.

L'arrivo dei carabinieri

Chiamati da un addetto alla vigilanza del centro commerciale Auchan di via Lanza di Scale, i militari hanno bloccato il giovane che aveva i 63 barattoli nascosti in una borsa a tracolla. La refurtiva del valore di 265 euro circa è stata restituita ai titolari del supermercato. L'arresto è stato convalidato e il giovane è stato rimesso in libertà in attesa del processo.