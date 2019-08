Cefalù, in fiamme una motovedetta della capitaneria di porto

Un incendio è divampato a bordo di una motovedetta della capitaneria di porto di Cefalù, in provincia di Palermo, a causa di un problema al motore dell’imbarcazione. L'equipaggio è stato messo in salvo e la motovedetta è stata portata sotto costa. Sono in corso le operazioni di svuotamento dei serbatoi del natante, in cui sono presenti mille litri di gasolio, per evitare il rischio di inquinamento del mare.