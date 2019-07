Una ragazza di 22 anni è stata denunciata dalla polizia stradale di Ragusa per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti con l'aggravante della guida notturna. Dai controlli eseguiti, la giovane è risultata avere un tasso alcolico pari a 1.05 (superiore alla soglia limite di 0,80) e positiva all'uso di cannabis. La patente è stata ritirata anche a una 34enne denunciata per guida in stato di ebbrezza. Così come ad altre sei persone, mentre altre cinque sono state denunciate dopo accertamenti avviati su incidenti stradali.