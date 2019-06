Rapinò nonno e picchiò nipote, arrestato un 16enne nel Catanese

Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dai carabinieri a Biancavilla, in provincia di Catania, perché ritenuto l’autore di una rapina compiuta ai danni di un 94enne, durante la quale il nipote della vittima fu massacrato di botte e privato del portafogli. L’uomo, 48 anni, a causa delle lesioni riportate, rimase diversi giorni ricoverato in prognosi riservata in ospedale. L’episodio risale al 26 maggio scorso. Per il minorenne, che agì insieme a quattro complici, il Gip del Tribunale dei Minorenni di Catania ha disposto i domiciliari per rapina aggravata in concorso in una struttura in provincia di Ragusa.