Palermo, pugni ad automobilista: denunciato parcheggiatore abusivo

La polizia di Palermo ha denunciato un parcheggiatore abusivo di 28 anni con l’accusa di tentata estorsione, danneggiamento e violazione del Daspo urbano, reo di aver picchiato un automobilista che si era rifiutato di pagare la somma richiesta. Gli agenti sono intervenuti al pronto soccorso di Villa Sofia in seguito alla segnalazione di un giovane, che ha raccontato di essere stato aggredito in un parcheggio comunale, sito in via Nina Siciliana, dove aveva lasciato l’auto. Al suo ritorno, è stato avvicinato da un uomo che chiedeva insistentemente dei soldi per il parcheggio. Al suo rifiuto, l’abusivo avrebbe iniziato prima a minacciarlo di morte, poi avrebbe sferrato un pugno contro il finestrino, fino a colpire il giovane con pugni e gomitate al volto. Il parcheggiatore è stato rintracciato a casa ed è stato denunciato in procura.