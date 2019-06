Cattura cardellini a Termini Imerese, denunciato bracconiere

Un uomo di 61 anni, C.T., è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamento di animali dopo essere stato sorpreso nei pressi della foce del fiume Himera, nel territorio di Termini Imerese, in provincia di Palermo, mentre catturava cardellini. Il bracconiere era già stato bloccato altre volte nel mercato palermitano di Ballarò mentre vendeva i piccoli volatili, rinchiusi all'interno di piccole gabbie. Per contrastare questo fenomeno è in corso una collaborazione tra i carabinieri e le associazioni di protezione animale. In questo caso la segnalazione è arrivata dalla Lipu.