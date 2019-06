Palermo, turista trascinata in auto e molestata da due uomini

Una turista inglese di 29 anni è stata bloccata da due uomini che l’hanno trascinata su un’auto e molestata. È successo a Palermo, in discesa Caracciolo, al mercato della Vucciria. I due hanno approfittato dell’assenza del fidanzato della giovane, che si era allontanato per andare in bagno in un locale pubblico. La 29enne, che si sarebbe opposta con tutte le sue forze, è riuscita a divincolarsi dopo alcuni minuti, ha aperto lo sportello della vettura ed è fuggita. A quel punto, in lacrime e sotto choc, ha raggiunto il fidanzato, che nel frattempo aveva lanciato l'allarme perché non riusciva a trovarla. Sulla vicenda indaga la polizia.