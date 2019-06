Incidente sulla Ragusa Mare nella notte: morta una donna 38enne

Una donna di 38 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte fra domenica 9 e lunedì 10 giugno sulla strada provinciale 25 Ragusa-Marina di Ragusa. Feriti anche il marito della donna, che era alla guida del veicolo, una Volkswagen Golf, e il figlio della coppia, di 12 anni. L’auto, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale, è finita fuori strada, schiantandosi contro il guardrail. Non risultano altri veicoli coinvolti nell’incidente. Il marito della vittima ha riportato ferite giudicate guaribili in una settimana, mentre il figlio 12enne è stato medicato e giudicato guaribile in un mese.