Acireale, vendono gadget taroccati ai concerti di Ultimo: 6 denunciati

Sorpresi dalla guardia di finanza a vendere gadget taroccati in occasione dei due concerti del cantante Ultimo ad Acireale, in provincia di Catania, sei venditori ambulanti napoletani sono stati denunciati per contraffazione. Le Fiamme Gialle li hanno scoperti nei pressi del Pal’Art, il 2 e 3 giugno scorsi. I finanzieri hanno accertato che gli articoli non provenivano dalla casa produttrice ufficiale e che il logo riprodotto era stato falsificato ad arte per ingannare il consumatore. I gadget falsificati sono stati sequestrati.

Le altre denunce

L'attività a tutela del diritto d'autore e di contrasto alla contraffazione predisposti dalla Tenenza di Acireale in occasione dei concerti nell'Acese, negli ultimi sei mesi, ha portato alla denuncia di 40 persone per reati connessi alla commercializzazione di materiale illegale.