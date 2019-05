Gela, sequestro di beni per 4 milioni di euro a un commercialista

Sequestro di beni a Gela, in provincia di Caltanissetta, per un valore complessivo di oltre quattro milioni di euro nei confronti di Salvatore Cascino, 47 anni, dottore commercialista e consulente fiscale. L'uomo ha precedenti per gravi reati di frode fiscale commessi nel nord Italia nell'ambito della sua professione. In particolare, il commercialista nel settembre del 2010 era stato arrestato per associazione a delinquere, falsità materiale e truffa ai danni dello Stato mediante indebite compensazioni tributarie. Per quei reati ha patteggiato la pena di due anni e un mese di reclusione.

L'attività investigativa

L'indagine ha accertato la sproporzione tra il suo elevato tenore di vita unito a un consistente patrimonio immobiliare posseduto rispetto ai redditi esigui fiscalmente dichiarati. Il sequestro ha interessato una lussuosa struttura Agro-venatoria nel Comune di Piazza Armerina, costituita da una riserva di caccia di 30 ettari, un salone ristorante e sette residence costituiti da caseggiati ristrutturati risalenti al 1800, nonché 74 beni immobili (fabbricati e terreni), quote societarie in due società di Gela, una ditta individuale e numerosi rapporti bancari.