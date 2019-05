Un 19enne è stato arrestato a Caltagirone, in provincia di Catania, perché ritenuto l’autore di furti e scippi commessi ai danni di disabili, tra cui un suo zio, o di persone che li accompagnavano. A denunciare Walter Aleo, al quale vengono contestate due rapine commesse a ottobre dello scorso anno, sono state le vittime. L’arrestato viveva nello stesso edificio dello zio e del fratello disabile di una delle vittime. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip per furto aggravato, furto con strappo e indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento.

I due episodi

Il primo episodio risale al 3 ottobre del 2018. In quella circostanza, il 19enne si sarebbe appropriato della borsa di una donna che stava aiutando il fratello disabile a salire su un pulmino, che lo avrebbe condotto a fare la riabilitazione. La vittima l'aveva lasciata per pochi attimi sulla sedia a rotelle. Nella borsa c’erano diverse carte di credito del parente con annotato vicino il loro pin. Nonostante la donna si fosse subito premurata di bloccarle, il giorno dopo si era accorta che erano stati prelevati 1.300 euro. Cinque giorni più tardi, l’8 ottobre, il giovane sarebbe tornato in azione e allo zio, costretto sulla sedia a rotelle, avrebbe strappato un marsupio che conteneva 1.500 euro in contanti e una carta bancomat di poste italiane. Pochi minuti dopo avrebbe prelevato 500 euro in contanti. I carabinieri si sono avvalsi delle testimonianze delle vittime e di immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza attivi negli istituti di credito e di un esercizio commerciale.