Piazza Armerina, incidenti stradali: un morto e tre feriti

Incidente stradale sulla strada che collega Piazza Armerina, in provincia di Enna, con Gela, in provincia di Caltanissetta. L'incidente, nel quale è morta una persona e tre sono rimaste ferite, tra cui una donna in stato di gravidanza, è avvenuto ieri sera, lunedì 13 maggio, all'altezza del bivio Camemi.

La vittima

La vittima è Roberto Muscia, 34 anni che viaggiava a bordo della sua auto con la moglie incinta, rimasta ferita così come i due automobilisti che viaggiavano a bordo di altre due vetture coinvolte nel sinistro. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale. Ancora in corso di accertamento le cause dello scontro frontale tra le tre auto.