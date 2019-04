Minimarket della droga in un vicolo di Palermo: arrestato 60enne

La polizia di Stato ha arrestato Francesco Paolo Giordano, 60 anni, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. In vicolo Sciacca, a Palermo, gli agenti della squadra mobile hanno scoperto un piccolo market della droga. In un libro sono stati trovati dodici involucri di cocaina, mentre in una vaschetta da gelato, riposta in frigorifero, sono stati rinvenuti due astucci in metallo contenenti 35 dosi di eroina, due ovuli di cocaina, sei ovuli di eroina e un sacchetto con eroina non lavorata. Complessivamente sono stati sequestrati 200 grammi di droga.