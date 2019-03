Eccellenze gastronomiche, degustazioni, masterclass, talk e cooking show all'ExpoCook2019, fino al 1° marzo alla Fiera del Mediterraneo a Palermo. Un evento tutto dedicato al 'food & beverage', al mondo della ristorazione e a tutto ciò che le gravita intorno, in cui il gusto sarà il protagonista indiscusso. Oltre 150 espositori, in 20 mila mq: dai surgelati e i freschi ai prodotti agroalimentari per celiaci e vegani, dal designer e progettazione all'arredo di interni ed esterni, dalle attrezzature e utensileria all'abbigliamento da lavoro, dai sistemi informatici di cassa alla gestione lavoro, dalla consulenza ai finanziamenti. Oltre alle eccellenze gastronomiche made in Sicily, sono presenti alcune delle aziende vitivinicole e dei birrifici artigianali più importanti del territorio, siciliano e non, a cui è riservato un intero padiglione.

La manifestazione

La manifestazione, organizzata dai siciliani Fabio Sciortino, Francesco Fontana e Francesco Lipari, è patrocinata dalla Regione Siciliana, dal Comune di Palermo, da Camera di Commercio, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Casartigiani e Federalberghi.

Gli chef ospiti

Alla manifestazione hanno partecipato anche Bruno Barbieri, sette stelle Michelin in carriera, Igles Corelli, cinque stelle Michelin, romagnolo volto noto del Gambero Rosso Channel, Massimo Mantarro, chef stellato dell'Hotel San Domenico di Taormina, il maestro pasticciere Luigi Biasetto, campione mondiale di pasticceria, Santi Palazzolo, vincitore del prestigioso trofeo Pavoni come "Pasticciere dell'anno".

L'app antispreco

Nei giorni scorsi è stata anche presentata 'Ecofood Prime', la nuova app che vuole rivoluzionare il modo in cui compriamo e consumiamo la spesa di ogni giorno. Consumatori, esercenti e associazioni solidali uniti con un unico obiettivo: diminuire lo spreco alimentare a partire da semplici scelte quotidiane. L'app è stata presentata Martina Emanuele e Giuseppe Blanca, fondatori di Olivia Srls. Ogni anno nel mondo, secondo Fao e Coldiretti, 1,3 miliardi di tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura. Ecofood Prime ha un meccanismo molto semplice: attraverso l'ecoshop sullo smartphone, l'utente riceve le offerte dei punti vendita più vicini che sfruttano la piattaforma per offrire cibi e prodotti alimentari che rischiano di rimanere invenduti perché prossimi alla scadenza, in eccedenza o con difetti estetici, ma ancora perfettamente idonei al consumo. Cibi e prodotti possono quindi essere acquistati a prezzi vantaggiosi con benefit per entrambe le parti: da un lato il consumatore risparmia sull'acquisto, dall'altro l'esercente recupera almeno il costo d'acquisto ed evita lo smaltimento dell'invenduto. Nella piattaforma è presente un elenco di associazioni e soggetti attivi nel volontariato per la ridistribuzione del cibo ai più bisognosi. 'Ecofood Prime' memorizza anche la data di scadenza dei cibi, e invia notifiche per evitare dimenticanze. Una funzione social permette inoltre di condividere il proprio 'frigo virtuale' mettendo a disposizione dei propri contatti sui social network i cibi che si vogliono donare o usare per ricette antispreco.

