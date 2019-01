Meteo a Palermo: le previsioni di oggi giovedì 31 gennaio

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera, sono previsti 1.6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1600m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare molto mosso. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Sicilia

La pressione è in temporaneo aumento sulle regioni meridionali, la circolazione di correnti fredde ed instabili si allontana lasciando qualche strascico nuvoloso sulle zone del basso Tirreno con fenomeni in esaurimento tra Calabria e Sicilia di tipo nevoso fin verso i 700m, altrove sarà più soleggiato, ma la tendenza è per un nuovo guasto a partire da ovest. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Venti tesi da NO tendenti a disporsi da SSO la sera. Mari molto mossi, anche agitato il Tirreno al largo.

Le previsioni a Catania

A Catania cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso.

Le previsioni ad Agrigento

Ad Agrigento cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 1.1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,8 µg/m³.