I vigili del fuoco hanno hanno tratto in salvo una donna disabile di 55 anni rimasta intrappolata nell'appartamento in cui sono divampate le fiamme. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo, scoppiato nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 gennaio, sarebbe scaturito da un cortocircuito di una coperta termica. L'incendio è divampato in un appartamento di una palazzina di tre piani di via Cavour a Casteldaccia, in provincia di Palermo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Brancaccio e diverse squadre dei pompieri, l'edificio è stato messo in sicurezza.