Palermo, prevista neve a Petralia Soprana: salta Capodanno in piazza

Le previsioni meteo hanno costretto il sindaco di Petralia Soprana, in provincia di Palermo, a rinviare il concerto dei Cicciuzzi, gruppo sciliano composto da nove elementi, che doveva tenersi il 31 dicembre in piazza Duomo per festeggiare Capodanno. Il programma dell'intera serata, che prevedeva anche i giochi pirotecnici e il brindisi in piazza, è stato annullato perché si prevedono fitte nevicate sui rilievi madoniti e sul paese, con temperature che scenderanno sotto lo zero.

Le dichiarazioni del sindaco

"Purtroppo e a malincuore - spiega il sindaco Pietro Macaluso - abbiamo dovuto fare questa scelta dettata dalle previsioni e dalla necessità di non mettere in pericolo le persone che sarebbero giunte a Petralia Soprana per il concerto. Ci è dispiaciuto non potere festeggiare l'arrivo del 2019 in piazza, ma la sicurezza di tutti viene prima di ogni cosa. Ci rifaremo appena possibile. Buon anno", conclude Macaluso.